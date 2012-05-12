Злоумышленник ослепил лазером экипаж самолета во Внуково

Злоумышленник ослепил лазером экипаж пассажирского самолета при заходе на посадку во Внуково, сообщает ИТАР-ТАСС.

"В пятницу в 23.55 на службу "02" из линейного отдела полиции аэропорта Внуково поступила информация о том, что в 23:16, при заходе на посадку в аэропорт Внуково самолета CR-2 Гамбург-Москва, пилот был ослеплен лучом зеленого цвета из района Варшавского шоссе между Третьим транспортным кольцом и Садовым кольцом", - заявили в пресс-службе столичных органов внутренних дел. В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, что последний подобный случай произошел в конце апреля, когда пилотов воздушного судна, вылетевшего из Внуково, ослепили лазерным лучом сразу после набора высоты.

По имеющимся данным, все подобные инциденты с хулиганством: нарушители используют специальные установки, дальность действия луча которых превышает несколько километров. Они устанавливают их на окнах собственных квартир или в багажниках автомобилей, даже не задумываясь об опасностях такой забавы.

Из-за участившихся случаев "лазерного хулиганства" Госдума разработала законопроект об уголовной ответственности за ослепление пилотов.