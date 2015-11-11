Гражданин Таджикистана разбился насмерть в аэропорту Внуково

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Мужчина упал с пандуса, расположенного на уровне 2–3 этажа в аэропорту Внуково. От полученных травм он скончался на месте, сообщает Агентство "Москва".

По словам начальника пресс-службы аэропорта Елены Крыловой, погибший оказался гражданином Таджикистана.

Примерно в 18:30 сотрудник УВД аэропорта обратил внимание на странное поведение мужчины. "Он подошел к мужчине и попросил его предъявить документы. Проверив их по базе данных и не обнаружив оперативных данных, полицейский вернул паспорт", – рассказала Крылова.

Мужчина объяснил полицейскому, что не может купить билет, на что тот предложил ему помочь и проводить из зоны вылета к билетным кассам.

"Пока они направлялись к кассам, гражданин Таджикистана отстал от сотрудника полиции, забежал на эстакаду и спрыгнул вниз", – рассказала представитель аэропорта.

Она также добавила, что сотрудники дежурной бригады "Скорой помощи" незамедлительно приступили к оказанию помощи пострадавшему, однако его не удалось спасти, мужчина скончался от полученных травм. Крылова уточнила, что у погибшего при себе не было багажа, только документы.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на представителя Управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщает, что погибший гражданин Таджикистана не является ваххабитом, о чем ранее заявили некоторые СМИ.