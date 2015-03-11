Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2015, 12:38

Транспорт

У "Аэроэкспресса" появился групповой тариф

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

"Аэроэкспресс" запускает тариф "Групповой" для пассажиров, путешествующих в компании от трех человек, сообщили M24.ru в пресс-службе компании.

Продаваться билет будет только в "чистой зоне" Домодедова и Внукова (зона после прилета, но до таможенного и паспортного оформления). Чтобы его оформить, нужно обратиться к мобильному кассиру "Аэроэкспресса".

Стоить билет будет 990 рублей (по 330 на человека). По мнению компании, ведение нового тарифа станет востребованным среди пассажиров.

Ссылки по теме


Ранее M24.ru сообщало, что "Аэроэкспресс" объявил о повышении тарифов на проезд: "Стандартный" стоит 450 рублей (было - 400, электронный билет - 340), "Туда-обратно" - 900 рублей (было - 800, электронный билет - 680), "Семейный" - 950 рублей (было - 810). Стоимость проезда в вагоне бизнес-класса составила тысячу рублей (сейчас - 900).

Также сообщалось, что компания уходит из Владивостока и Казани и планирует сосредоточиться на столичном регионе.

По словам исполнительного директора компании Алексея Сорокина, оба региональных проекта убыточны, при этом в Казани "Аэроэкспрессу" компенсировали 50% потерь за 2014 год (36 миллионов рублей), а от властей Владивостока возмещения ущерба (130 миллионов рублей) не поступало.

Сайты по теме


Внуково Домодедово тарифы ж/д и вокзалы авиа и аэропорты Аэроэкспресс

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика