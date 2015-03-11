У "Аэроэкспресса" появился групповой тариф

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

"Аэроэкспресс" запускает тариф "Групповой" для пассажиров, путешествующих в компании от трех человек, сообщили M24.ru в пресс-службе компании.

Продаваться билет будет только в "чистой зоне" Домодедова и Внукова (зона после прилета, но до таможенного и паспортного оформления). Чтобы его оформить, нужно обратиться к мобильному кассиру "Аэроэкспресса".

Стоить билет будет 990 рублей (по 330 на человека). По мнению компании, ведение нового тарифа станет востребованным среди пассажиров.

Ранее M24.ru сообщало, что "Аэроэкспресс" объявил о повышении тарифов на проезд: "Стандартный" стоит 450 рублей (было - 400, электронный билет - 340), "Туда-обратно" - 900 рублей (было - 800, электронный билет - 680), "Семейный" - 950 рублей (было - 810). Стоимость проезда в вагоне бизнес-класса составила тысячу рублей (сейчас - 900).

Также сообщалось, что компания уходит из Владивостока и Казани и планирует сосредоточиться на столичном регионе.

По словам исполнительного директора компании Алексея Сорокина, оба региональных проекта убыточны, при этом в Казани "Аэроэкспрессу" компенсировали 50% потерь за 2014 год (36 миллионов рублей), а от властей Владивостока возмещения ущерба (130 миллионов рублей) не поступало.