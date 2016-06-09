Форма поиска по сайту

09 июня 2016, 19:06

Транспорт

На дебошира в аэропорту Внуково завели уголовное дело

В аэропорту Внуково дебошир разбил стекло и выбежал на летное поле

Уголовное дело возбудили против мужчины, который в четверг утром в аэропорту Внуково выбил стекло и выбежал на летное поле. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

Мужчину обвиняют в вандализме. Аэропорт оценил ущерб в 60 тысяч рублей. По данным полиции, 44-летний пассажир из Архангельска был неоднократно судим. С обвиняемого взято обязательство о явке по требованию следователя.

Недавно во Внукове произошел еще один инцидент: там с рейса сняли женщину, которая прошла на борт самолета с перочинным ножиком. Во время подготовки к вылету рейса Москва – Владикавказ стюардесса заметила, что одна из пассажирок чистит фрукты ножом. Когда бортпроводница сообщила об этом командиру экипажа, он принял решение отстранить пассажирку от полета.

