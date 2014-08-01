Украинский лоукостер начинает авиаперевозки из Москвы в Киев

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Лоукостер "Wizz Air Украина" с 30 сентября открывает новое направления - самолеты перевозчика будут летать из московского аэропорта "Внуково" в киевский аэропорт "Жуляны", сообщает Агентство "Москва".

Рейсы будут выполняться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. С 27 октября лоукостер также будет летать по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты на новый рейс Москва-Киев продаются по цене от 29,99 евро в одну сторону.

"Wizz Air Украина" выполняет перелеты по 16 маршрутам в 7 стран из двух украинских городов. В 2013 году авиакомпания перевезла около 1 миллиона пассажиров.