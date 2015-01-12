Спектакль "Владимир Высоцкий" покажут в КЦ "Москвич"

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Поэтический спектакль "Владимир Высоцкий" Юрия Любимова представят в Культурном центре "Москвич" 25 января. Показ приурочен к 77-летию со дня рождения артиста.

"Мысль обессмертить в спектакле образ ушедшего артиста и поэта возникла на девятый день после смерти Высоцкого, когда его друзья и коллеги собрались в театре отметить эту первую скорбную дату. Для поэтического представления, построенного в виде диалога актеров на сцене с "закадровым" голосом Высоцкого, художник Давид Боровский придумал уникальное сценическое решение – опустевший зрительный зал", - сообщили в Театре на Таганке.

В спектакле звучат реплики из "Гамлета", в котором сыграл Высоцкий, печальная тональность сменяется шутливыми нотами. Зрителей ждет встреча со знакомыми героями: Королевой Гертрудой, Офелией, Ваней и Зиной.

Премьера спектакля "Владимир Высоцкий" состоялась 25 июля 1981 года.