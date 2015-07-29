Санкционные продукты начнут уничтожать с 6 августа

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, подлежат уничтожению с 6 августа нынешнего года. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Указ не распространяется на товары, ввезенные физическими лицами для личного пользования либо перевозимые в третьи страны, при условии подлинности ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов.

"Установить, что ввезенные в Россию сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации, подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года", – говорится в документе.

Напомним, Минсельхоз разработал проект постановления об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Омбудсмен по торговле Андрей Даниленко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что сейчас обсуждается как уничтожение, так и конфискации этих продуктов.

"На сегодняшний день все торговые сети утилизируют просроченные продукты. Это неизбежно. Основной вопрос заключается в том, чтобы выставить настолько высокие финансовые требования за утилизацию перед поставщиками, чтобы отбить у них желание этим заниматься.

За последний год ограничения на импорт появилось очень много санкционной продукции на полках. Это создает условия несправедливой конкуренции. Сейчас обсуждается как уничтожение, так и конфискации этих продуктов. Никто не исключает и такого подхода.

Однако у нас есть проблемы и с коррупцией: как проконтролировать, чтобы эти продукты снова не попали на полки?", – отметил он.

Добавим, что в июне правительство внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.

Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.