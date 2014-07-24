Путин выразил соболезнования в связи с крушением алжирского лайнера

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Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президентам Франции и Алжира в связи с крушением самолета. Глава РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Напомним, в четверг, 24 июля, алжирский самолет McDonnell Douglas MD-80 потерпел катастрофу на территории Мали. По предварительным данным, причиной падения стал грозовой шторм. Также сообщается, что борт, следовавший из Буркина-Фасо в Алжир, сменил курс из-за плохой видимости, чтобы избежать столкновения с другим самолетом.

Уточняется, что связь была потеряна в воздушном пространстве Мали, где в настоящее время царит политический кризис. По предварительным данным, в результате падения самолета погибли 126 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Среди пассажиров лайнера были 50 французов, 24 гражданина Буркина-Фасо, 8 ливанцев, 6 алжирцев, 5 канадцев, 4 немца, 2 подданных Люксембурга, а также бельгиец, швейцарец, нигериец, камерунец, малиец, украинец и румын.

За последнюю неделю это уже третья авиакатастрофа - 17 июля Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рухнул на территории Украины недалеко от российской границы, а 23 июля на Тайване разбился пассажирский ATR-72 тайваньской авиакомпании TransAsia Airways, погибли более 40 человек.