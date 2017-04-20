Путин стал одним из самых влиятельных людей мира по версии Time

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин снова вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.

Журнал разделил список на несколько категорий: "Титаны", "Новаторы", "Деятельности искусства", "Кумиры" и "Лидеры", в последнюю и вошел Путин.

В нее же попали президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Филиппин Родриго Дутерте, турецкий лидер Рейджеп Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и другие.

"Новаторами" стали дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнев, американская актриса Констанс Ву и другие.

Среди "Деятелей искусства" журнал выделил певицу Алишу Киз, исполнителя Эда Ширана, актрису Эмму Стоун.

"Титанами" Time назвал среди прочих основателя онлайн-магазина Amazon.com Джеффа Безоса и баскетболиста Леброна Джеймса.

"Кумирами" журнал посчитал писательницу Маргарет Этвуд, игрока в американский футбола Колина Каперника и других.