Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря 2015, 19:05

Политика

Иностранные спортсмены смогут посещать Россию без оформления визы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Иностранным спортсменам разрешили посещать Россию для участия в международных соревнованиях без оформления виз. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Въезжать в Россию без виз смогут также участники научных и деловых массовых мероприятий. Для въезда и выезда им понадобится только действительный документ, удостоверяющий их личность.

Вместе с тем, у участников должно быть аккредитационное удостоверение, выданное организатором мероприятия, которое утверждается по согласованию с ФСБ России.

Путин подписал закон, разрешающий россиянам иметь два загранпаспорта

Напомним, накануне президент России подписал закон, разрешающий выдавать всем россиянам два загранпаспорта с одним сроком действия. Теперь любой гражданин России при желании может оформить второй заграничный паспорт в период срока действия первого. При этом документ будет оснащен электронным носителем информации.

Наличие двух загранпаспортов позволит россиянам одновременно подавать документы на визы в несколько государств, а также даст возможность обойти ограничения, связанные с посещением стран, участвующих в межгосударственных конфликтах.

Ссылки по теме


Владимир Путин законы визы указы спортивные турниры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика