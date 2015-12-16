Иностранные спортсмены смогут посещать Россию без оформления визы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Иностранным спортсменам разрешили посещать Россию для участия в международных соревнованиях без оформления виз. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Въезжать в Россию без виз смогут также участники научных и деловых массовых мероприятий. Для въезда и выезда им понадобится только действительный документ, удостоверяющий их личность.
Вместе с тем, у участников должно быть аккредитационное удостоверение, выданное организатором мероприятия, которое утверждается по согласованию с ФСБ России.
Напомним, накануне президент России подписал закон, разрешающий выдавать всем россиянам два загранпаспорта с одним сроком действия. Теперь любой гражданин России при желании может оформить второй заграничный паспорт в период срока действия первого. При этом документ будет оснащен электронным носителем информации.
Наличие двух загранпаспортов позволит россиянам одновременно подавать документы на визы в несколько государств, а также даст возможность обойти ограничения, связанные с посещением стран, участвующих в межгосударственных конфликтах.
