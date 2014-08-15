К реконструкции Кремля нужно подходить с ответственностью - ЮНЕСКО

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Проект по воссозданию монастыря на территории московского Кремля превзойдет другие акции, которые ранее проходили согласование с ЮНЕСКО, сообщила постоянный представитель России при организации Элеонора Митрофанова.

"Степень ответственности за принятие окончательного решения очень большая, ведь проект очень масштабный, речь идет о реконструкции на территории главного российского культурно-исторического памятника", - приводит слова Митрофановой МИА "Россия сегодня".

Напомним, что ранее Владимир Путин выступил с идеей восстановить внутри Кремля два монастыря и церковь, которые до 1930 года находились на месте 14-го корпуса.

"Здесь находилась часть администрации президента. Благополучно коллег вывели на Старую площадь и там разместили. В целом там достаточно комфортно: у нас есть в ближайшем районе от Кремля достаточно много площадей, на которых можно размещаться и комфортно работать. Такая идея возникла: не восстанавливать этот новодел, а наоборот, восстановить исторический облик этого места с двумя монастырями и с церковью", - заявил Путин. Однако проект можно претворить в жизнь только после одобрения ЮНЕСКО.

Отметим, что с 4 августа ворота Спасской башни Кремля открыли для прохода туристов. Теперь посетители смогут проходить по территории насквозь, начиная прогулку со стороны Кутафьей башни и выходя на Красную площадь с другой стороны, через Спасскую башню.

14-й корпус Кремля - административный корпус, расположенный между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля. Здание построено в 1934 году на месте разрушенных в 1929-1930 годах Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Позднее там расположились некоторые подразделения администрации президента.