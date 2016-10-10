Цена барреля нефти Brent впервые за год превысила 53 доллара

Мировые цены на нефть марки Brent впервые с прошлого года превысили отметку в 53 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Последний раз эта отметка покорялась "черному золоту" 12 октября 2015 года. По мнению экспертов, нефть дорожает на фоне оптимистичных новостей по поводу соглашения России и ОПЕК об ограничении добычи нефти.

Как отметил Владимир Путин на Всемирном энергетическом форуме в Стамбуле, Россия готова присоединиться к соглашению и призывает другие нефтедобывающие страны последовать ее примеру.

28 сентября на неформальной встрече в Алжире ОПЕК согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.