Путин похвалил патриотизм сенатора США Маккейна

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Политики, подобные сенатору США Джону Маккейну, не видят реальных угроз современности и не хотят понять, как быстро меняется мир, полагает Владимир Путин.

Он высказал свое мнение в интервью знаменитому американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну. Отрывок беседы опубликовал телеканал Showtime.

Путин также признался, что симпатизирует сенатору, который в последние годы использует оголтелую антироссийскую риторику. Глава государства уточнил, что ему близки патриотизм и последовательность Маккейна в защите интересов своей страны.

Путин также отметил неизменность политики США, которая не зависит от смены президентов этой страны. Он также напомнил, что России и США не стоит забывать о возможном ядерном разоружении в будущем. Президент добавил, что несмотря на обострение двусторонних отношений, в прошлом Штаты и РФ не раз выступали как союзники.