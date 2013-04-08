Таможенникам разрешили конфисковать незаконные предметы

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью Кодекса России об административных правонарушениях и в статью закона об исполнительном производстве.

Федеральный закон, в частности, уточняет порядок административного наказания в виде конфискации вещи, явившейся предметом правонарушения. Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба Кремля.

Согласно изменениям, изъятию подлежат предметы, незаконно провезенные через таможню. Право их изымать получат таможенные органы. Они будут исполнять постановления судьи о конфискации орудий правонарушения.