Россия ввела ответные меры на санкции Запада сроком на один год

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, вводящий ответные меры на санкции Запада. В течение года в страну запретят или ограничат ввоз сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие из стран, которые ввели санкции против России, сообщается на сайте Кремля.

Определить продукты и сырье, которые будут запрещены, поручено правительству РФ. Также кабинет министров должен "принять меры по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недопущению ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию" и обеспечить увеличения предложений со стороны отечественных производителей.

Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России, которые предварительно были одобрены постпредами 28 стран ЕС.

Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.

Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.

Первый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу в марте 2014 года. Позднее перечень неоднократно расширялся.

Санкции в отношении России ввели и другие страны. В частности: США, Канада, Австралия и Япония.