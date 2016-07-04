Фанатам-нарушителям запретили посещать стадионы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Владимир Путин подписал закон, запрещающий посещать матчи болельщикам-нарушителям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Черный список" фанатов-нарушителей уже ведется полицией. Идентификацию личности зрителей придется проводить самим организаторам.

При этом тем болельщикам из "черного списка", которые все же попытаются пройти на матч, деньги за билет возвращать не будут.

С 1 января следующего года открытыми для всех станут сведения о лицах, которым судом запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований. В частности, будут доступны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения нарушителя.

Исключать из списка будут по истечении срока административного запрета или при наличии акта об отмене этого запрета.

Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу в столице планируют разработать программу против распространения экстремизма среди молодежи.