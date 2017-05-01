Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 мая 2017, 18:40

Политика

Путин подписал закон о запрете называть детей цифрами и ругательными словами

Владимир Путин 1 мая подписал закон, который запрещает при регистрации имени ребенка выбирать цифры, ругательные слова, должности и знаки препинания. Исключение составляет дефис. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, закон устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. По их соглашению, ребенок может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованную из слов, соединенных дефисом. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Проблемы с родителями, настаивающими на странных именах для своих детей, ежегодно испытывают сотрудники столичных ЗАГСов. В 2002 году им не удалось договориться с художником Вячеславом Ворониным и реставратором графики Марией Фроловой, которые хотели зарегистрировать своего новорожденного сына в качестве БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых 26.06.2002).

На защиту малыша встал суд, так что ребенок до сих пор живет без свидетельства о рождении. Единственный документ, который у него есть – международный паспорт, выданный НКО "Всемирное представительство граждан мира".

О том, какими именами называют детей в столице и, как живется людям с необычными именами – в материале m24.ru.

Владимир Путин законы закон власть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика