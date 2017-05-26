Форма поиска по сайту

26 мая 2017, 12:39

Политика

Зураб Церетели и Владимир Мединский открыли "Аллею правителей"

Фото: пресс-служба Российского военного-исторического общества

"Аллея правителей" с работами скульптора Зураба Церетели торжественно открылась в Москве в сквере у "Музея военной формы одежды" Российского военно-исторического общества. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На торжественной церемонии открытия присутствовал сам Церетели, а также глава министерства культуры РФ Владимир Мединский. Он отметил, что на аллее можно увидеть всех правителей Руси "от Рюрика до главы временного правительства".

Автор скульптурных бюстов Зураб Церетели сообщил, что на "Аллее правителей" появится еще восемь скульптур. "Оставшиеся бюсты находятся в изготовлении", – пояснил Мединский.

"Аллея Правителей" создана Российским военно-историческим обществом.
Здесь установлены бюсты 33 деятелей, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной от великих князей периода образования централизованного государства до членов Временного правительства 1917 года.
