Мартовский топ: несусветный Влади, электро-Мадонна и брутальные Muse

Пророческое название альбома Влади из "Касты", нестареющая электронная Мадонна, "бородатые" Muse. Мы послушали мартовский топ альбомов iTunes и составили свое мнение.

Влади - "Несусветное"

Для 36-летнего рэпера Влади выход сольника – дело не новое. "Несусветное" - его третья по счету собственная пластинка. На ней Влади то меланхолично читает текст о том, что "это был прогон" и только, то настраивает на позитив, убеждая, что "ты – чемпион мира". Между строк проглядывают и пацанские тексты за жизнь, но, увы, с отставанием лет на десять, а то и на все двадцать. Минуса по-прежнему на уровне, но, как и в текстах, чувствуется простота. Иногда кажется, что это демоверсии, а не полноценные треки. Качественный материал на пластинке, конечно, тоже есть, но с уходом в поп-звучание.

Как итог, искренне жаль, что в "Несусветном" нет ни глубины и резкости, ни по-юношески неожиданных ходов. Но, когда тебе ближе к сорока, а за плечами - куча хороших релизов, может, хочется просто парить. В целом альбом нацелен на массового слушателя, которого он и заполучил.

[html] [/html]



Madonna – Rebel Heart

Есть артисты, которые поражают своей способностью оставаться на плаву, даже когда им за 50. Яркий пример – Мадонна, которая, кажется, с годами выглядит все моложе, а звучит бодрее. На пластинке она находится если не на острие современных музыкальных поп-течений, то подкрадывается очень близко к электро, deep trance, r'n'b и даже вполне себе dubstep. Это не кажется странным, если знаешь, что руку к пластинке приложил диджей и продюсер Diplo, участник электронной группы Major Lazer.

Мадонна все так же то поет о сложном жизненном пути, то почти детским голосом называет вещи своими именами, а саму себя – непримиримой стервой. Ну и, конечно, вы услышите уже ставшие традиционными тексты о сексе и других антипуританских вещах.

Отдельно стоит отметить фит с молодой, но уже вовсю раскрученной Никки Минаж, а также неожиданные дуэты с рэперами Chance The Rapper и Nas. Если бы мы не знали, кто такая Мадонна, вполне могли бы спутать ее с одной из исполнительниц новой волны.

При этом Rebel Heart стал первым с 1998 года студийным альбомом Мадонны, который не смог дебютировать на вершине американского чарта Billboard. Возможно, это связано с еще декабрьской утечкой всех 13 демотреков с пластинки. А может, и со стремительной сменой поп-артистов и пресыщенностью поп-сцены.

В любом случае, музыканты старой школы в последнее время все заметнее и страннее (по крайней мере, так кажется со стороны) пытаются отстаивать свои права. Так, к примеру, это было недавно и с Бьорк: она выпустила альбом раньше назначенного времени из-за его слива в сеть. И это в то время, когда музыка становится все доступнее, в том числе благодаря стриминг-сервисам.

[html] [/html]



Muse - Drones

Каждый музыкант по-своему привлекает (или нет) внимание к своей работе. Muse открыли предзаказ на свой новый альбом и решили всполошить поклонников заявлением, что пластинка будет жесткой, как никогда. Мы, как и многие, со скепсисом восприняли такие слова. Но вышел сингл Psycho c будущего июньского альбома - и мы задумались. Вдруг и вправду новая пластинка под названием Drones будет брутальнее?

Как сказал как-то один человек, Muse – это "кастрированная версия великих рок-групп". В целом, мы согласны, но только касательно записей группы. Что до живых выступлений, ребята не стесняются выставлять напоказ все свое богатство. Чего только стоит совместное выступление Muse и U2 в 2010 году на фестивале Glastonbury.

Что касается композиции Psycho, то у нее действительно многообещающее музыкальное звучание - чего, правда, не скажешь о вокале. Речитатив Зака Де ла Роча здесь был бы более кстати, нежели полуфальцет Мэттью Беллами. При этом выполнено все качественно, да и вокальная обработка хороша. От клипа такое же неоднозначное ощущение - вроде бы годная идея с отсылкой к "Цельнометаллической оболочке" Кубрика, но тема так и осталась нераскрытой. Остается ждать альбома и верить в лучшее, а пока что "my ass belong to me".

[html] [/html]

Четвертое место чарта досталось рэперу ST, благодаря новой пластинке "Почерк". Среди 15 треков есть совместные работы с L'One, Nel, Пицца и другими.

На пятом месте - завсегдатай песенных чартов Егор Крид с дебютной пластинкой "Холостяк". Открыт предзаказ, релиз альбома ожидается 2 апреля.

Дмитрий Кокоулин