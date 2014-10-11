В России разрабатывают три вакцины от лихорадки Эбола - глава Минздрава

Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов

В России разрабатываются три вакцины против лихорадки Эбола, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1".

Одна вакцина разрабатывается на основе штамма (чистая культура вирусов, бактерий, других микроорганизмов или культура клеток, изолированная в определенное время и в определенном месте, - прим.ред.) Эбола, а две другие - методами генной инженерии. В ближайшие полгода все они пройдут клинические испытания.

Глава Минздрава подчеркнула, что отечественные ученые разработали противовирусный препарат, который можно будет успешно применять и в случае с лихорадкой Эбола, так как он доказал свою эффективность в борьбе с родственными Эболе лихорадками.

Впрочем, министр отметила, что специфической терапии от вируса нет ни в одной стане мира. Больному помогают справиться с симптомами, которые угрожают его жизни.

Скворцова добавила, что, находясь в России, заболеть вирусом невозможно. Если случаи заражения возникнут, они будут исключительно завозного характера, причем речь идет о лицах, которые приехали из Западной Африки.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке, составляет 8034 человека, в том числе зафиксировано 3866 летальных случаев. Зарегистрированы единичные случаи завоза лихорадки Эбола в США и Европу.