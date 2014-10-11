В России разрабатывают три вакцины от лихорадки Эбола - глава Минздрава

Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов
В России разрабатываются три вакцины против лихорадки Эбола, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1".
Одна вакцина разрабатывается на основе штамма (чистая культура вирусов, бактерий, других микроорганизмов или культура клеток, изолированная в определенное время и в определенном месте, - прим.ред.) Эбола, а две другие - методами генной инженерии. В ближайшие полгода все они пройдут клинические испытания.
Глава Минздрава подчеркнула, что отечественные ученые разработали противовирусный препарат, который можно будет успешно применять и в случае с лихорадкой Эбола, так как он доказал свою эффективность в борьбе с родственными Эболе лихорадками.
Впрочем, министр отметила, что специфической терапии от вируса нет ни в одной стане мира. Больному помогают справиться с симптомами, которые угрожают его жизни.
Ссылки по теме
- Случаи ввоза вируса Эбола в Россию возможны - Роспотребнадзор
- В США зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Эбола
Скворцова добавила, что, находясь в России, заболеть вирусом невозможно. Если случаи заражения возникнут, они будут исключительно завозного характера, причем речь идет о лицах, которые приехали из Западной Африки.
Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке, составляет 8034 человека, в том числе зафиксировано 3866 летальных случаев. Зарегистрированы единичные случаи завоза лихорадки Эбола в США и Европу.
История вопросаЛихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания.
Передача инфекции происходит при прямом контакте с кровью, жидкостями тела и тканями зараженных, а также при укусах комаров. Отметим, что воздушно-капельным путем она не передается. Для защиты от заболевания рекомендуется использовать средства от укусов комаров, не оставлять открытых участков на теле, закрывать сетками окна и двери в домах.