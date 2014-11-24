Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 ноября 2014, 11:40

Культура

Спектакль по произведениям Веры Полозковой покажут в Центре Мейерхольда

Фото: M24.ru

Спектакль "Вера Полозкова. Короткий метр" покажут в Центре имени Мейерхольда 25 и 26 ноября. В основе постановки – стихи Полозковой.

Действие спектакля перемежается фрагментами, навеянными культовыми фигурами мирового кино: Тарантино, Джармушем, Коэнами.

"Режиссер Руслан Маликов и художник Алиса Меликова придумали "игру в кинематограф", - пояснили в ЦИМе.

В спектакле играют Павел Артемьев, Егор Баринов, Юлия Волкова, Алиса Гребенщикова и Ирина Михайловская.

Начало предпремьерного показа в 19.00.

Вера Полозкова

Писатель, поэт, актриса. Родилась 5 марта 1986 года.

Стихи начала писать в возрасте пяти лет. Первую книгу Полозкова опубликовала в 15 лет. "Недетская" книга стихов Веры – "Непоэмание" - вышла в 2008 году, а дебютный демо-альбом "Знак неравенства" - в 2011-м.

