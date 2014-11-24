Спектакль по произведениям Веры Полозковой покажут в Центре Мейерхольда

Фото: M24.ru
Спектакль "Вера Полозкова. Короткий метр" покажут в Центре имени Мейерхольда 25 и 26 ноября. В основе постановки – стихи Полозковой.
Действие спектакля перемежается фрагментами, навеянными культовыми фигурами мирового кино: Тарантино, Джармушем, Коэнами.
"Режиссер Руслан Маликов и художник Алиса Меликова придумали "игру в кинематограф", - пояснили в ЦИМе.
В спектакле играют Павел Артемьев, Егор Баринов, Юлия Волкова, Алиса Гребенщикова и Ирина Михайловская.
Начало предпремьерного показа в 19.00.
Вера ПолозковаПисатель, поэт, актриса. Родилась 5 марта 1986 года.
Стихи начала писать в возрасте пяти лет. Первую книгу Полозкова опубликовала в 15 лет. "Недетская" книга стихов Веры – "Непоэмание" - вышла в 2008 году, а дебютный демо-альбом "Знак неравенства" - в 2011-м.
