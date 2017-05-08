Вечному огню на Могиле Неизвестного Cолдата исполнилось 50 лет

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Вечному огню у Кремлевской стены, в Александровском саду, исполнилось 50 лет. В 13:00 около него начнутся торжественные мероприятия с инсценировкой событий 1967 года. Пламя на время работ перенесут ветераны и Герои России во временную горелку, затем в торжественной обстановке огонь вернут обратно.

То пламя, что горит в столице на Могиле Неизвестного солдата с 8 мая 1967 года, было зажжено 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в (тогда еще) Ленинграде, а спустя почти 10 лет его на бронетранспортере перенесли в Москву с помощью газового факела. В церемонии приняли участие Герои Советского Союза Алексей Маресьев и Григорий Мусланов, а непосредственно огонь зажег Леонид Брежнев.

27 декабря 2009 года Вечный огонь в связи с реконструкцией мемориала временно перенесли в Парк Победы, а 23 февраля 2010 года его вернули обратно. Зажег пламя Дмитрий Медведев.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

30 апреля 2010 года от пламени у Кремлевской стены зажгли Вечный огонь на Поклонной горе. В церемонии приняли участие участник битвы за Москву, председатель Московского совета ветеранов войны Владимир Долгих и Герой России Вячеслав Сивко.

Последний раз ремонт мемориала проводили в 2014 году. Работу выполняли слесари высшего разряда, во время профилактики звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону. Пламя также было перенесено на временную горелку. Для этого специально пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Специалисты проверили работоспособность каждого из трех запальников горелки и заменили платиновую спираль. После этого Вечный огонь зажег актер Владимир Зельдин. Работы заняли 40 минут.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Добавим, что пламя Вечного огня горит при любой погоде, такие свойства ему обеспечивают детали с платиновым напылением – спирали воспламеняют газ, который подается из шести горелок. При этом, если посмотреть на огонь, можно увидеть разные цвета – голубой, желтый, красный и другие. Проектировщики создавали Вечный огонь так, чтобы он горел не ровно, а вспышками, создавая эффект развевающегося знамени.

Всего в Москве сейчас есть три Вечных огня: на Преображенском кладбище, у Кремля и на Поклонной горе. Самым старым Вечным огнем в мире считается мемориал в Париже, открытый в 1921 году в память о погибших в Первой мировой войне.