"Вечерка": Военкомы больше не будут "бегать" за уклонистами

Минобороны отменяет охоту на уклонистов от армии

В Москве на заседании призывной комиссии были подведены итоги весеннего призыва. Днем ранее Сергей Шойгу объявил, что охота на уклонистов отменяется. Традиционная осенне-весенняя "игра"сотрудников военкоматов и полицейских под названием "Поймай уклониста", по всей видимости, уходит в прошлое. Министр обороны объяснил свое почти революционное решение тем, что армия все же должна перейти на "контрактные рельсы", и сейчас вести призыв для "галочки" нет смысла.

Конфликт между школой № 740 и Роспотребнадзором оперативно погашен

Учителя, родители и учащиеся школы № 740 в Молжаниновском районе, где в среду закрыли аварийные учебные корпуса, захватили здание местной управы. Они провели там полноценный учебный день. Никогда еще в администрации Молжанинова не было так многолюдно.

"Умные" ворота

На новых станциях метро в 2015 году появятся "умные" ворота. Пока поезд будет еще в пути, раздвижные ограждения не дадут и мыши проскочить. Подъедет состав - перегородки гостеприимно распахнутся. Щиты разместят на самом краю — как на всю высоту платформы, так и до двух с половиной метров от земли до пола. В первую очередь такие "умные" ограждения опробуют на новых станциях мелкого залегания. Прозрачные "калитки" появятся на платформах станций от "Парка Победы" до станции "Раменки".

Дума взялась за зимнее время

Законопроект о введении зимнего времени могут рассмотреть в Госдуме до конца сентября. По словам автора документа, главы Комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Калашникова, пока не ясно, с какой именно даты россиянам придется переводить стрелки часов на час назад. Среди причин для возврата к зимнему времени называют приближающуюся Олимпиаду в Сочи. Перевод стрелок позволит телезрителям следить за Играми в более удобное время. Но главный фактор - все-таки здоровье.

Опьянение перестанет быть отягчающим обстоятельством

Законопроект, который разрешает судьям индивидуальный подход к человеку, совершившему преступление нетрезвым, рекомендован к принятию во втором чтении. Если говорить о сути проекта, то документ предусматривает, что служитель Фемиды получит право выбора: признавать нетрезвое состояние в момент преступления отягчающим обстоятельством или нет. Если на символических весах перетянет чаша с условным "да", то наказание строже. В ином случае человека осудят как трезвого.

