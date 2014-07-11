Скрипачка Ванесса Мэй обманом прошла отбор на Игры в Сочи

Ванесса Мэй. Фото: ИТАР-ТАСС

Известная скрипачка Ванесса Мэй обманом отобралась на Олимпийские игры в Сочи. Результаты, благодаря которым она смогла выступить за сборную Таиланда по горным лыжам, были сфальсифицированы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Скрипачка смогла пройти отбор благодаря успешному выступлению на отборочном этапе в словенском местечке Крвавец.

Однако впоследствии выяснилось, что спортивные результаты Мэй на данном этапе были сфальсифицированы. Комиссии удалось установить, что заказчиком выступила одна из тайских компаний, а исполнителями - директор соревнований Борут Хробат, судья Владимир Макуц и хронометристы Матьяж Голец и Туго Маринчек.

Все виновные функционеры отлучены от спортивной деятельности на четыре года.

Напомним, в Сочи скрипачка заняла последнее место, отстав от победителя на 50 секунд. Расследование было начато из-за несоответствия результатов Мэй на Олимпиаде и в отборочном турнире.