Колесо обозрения на ВВЦ просят закрыть после субботней аварии

На ВВЦ могут закрыть колесо обозрения "Москва-850". Это связано с субботним инцидентом, сообщает телеканал "Москва 24".
28 сентября из-за поломки гидротолкателя на аттракционе заклинило тормоза, и люди застряли в кабинках на высоте нескольких десятков метров. Тормоза раскрыли вручную, людей высадили, а гидротолкатель поменяли на новый.
После ремонта был подписан акт, разрешающий эксплуатацию аттракциона. Однако руководство выставочного центра призывает гостей воздержаться от посещения колеса обозрения и просит компетентные службы незамедлительно приостановить работу колеса обозрения, чтобы избежать несчастных случаев.
Руководство выставочного центра отмечает, что уже неоднократно обращалось в правоохранительные и надзорные органы с просьбой прекратить работу колеса обозрения "Москва-850". А также считает деятельность владельцев аттракциона не территории центра нелегитимной, из-за преступной халатности которых уже пострадали люди.
Для разрешения спора сегодня, 30 сентября, по инициативе владельцев аттракциона должна пройти независимая проверка, которую проведет эксперт, аккредитованный Росстандартом.
Напомним, колесо обозрения было построено в 1995 году. Оно является одним из самых крупных аттракционов в Европе, его высота составляет 73 метра. Поломка, произошедшая в субботу, 28 сентября, - не первая за историю сооружения. Так, четыре года назад со вставшего из-за технического сбоя колеса спуститься "пассажиры" смогли только с помощью пожарных лестниц.