На площадке ВВЦ открываются 10 тематических мини-музеев

Фото: ИТАР-ТАСС

С 24 декабря в павильоне №2 Всероссийского выставочного центра откроется экспозиция "Музей музеев". Уникальность этого события в том, что на одной площадке будут представлены 10 мини-музее различной тематической направленности.

Здесь можно поближе познакомиться с историей прошлых лет в "Музее СССР", где расскажут об автомобилестроении 30-60-х годов. Также посетителям разрешат сфотографироваться на фоне ретро-автомобилей, посмотреть на предметы советского быта и позвонить в прошлое из ретро-будки.

В музее "Дамское счастье" расскажут о языке веера - особом секретном коде кавалеров и дам, который пользовался большой популярностью во Франции второй половины XVII — XVIII веков.

"Коллекция подводных обитателей Капитана Немо" станет наглядной демонстрацией тайн подводного мира, а самый большой в Европе калейдоскоп, созданный российскими умельцами, порадует самых маленьких посетителей.

В "Музее истории пьянства" удалось собрать плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни, самогонные аппараты, старинные гравюры на тему пьянства рецепты борьбы с этим пороком.

По словам организаторов проекта, основным экспонатом этого музея станет теневой театр, где каждый посетитель получит возможность стать частью общей экспозиции.

Погрузиться в мир зазеркалья предлагают тем, кто отважится заглянуть в "Кунсткамеру". Уйти в другое измерение помогут шесть волшебных зеркал египетских фараонов, выстроенные в виде коридора. Именно таким необычным способом в древности проверяли фараонов на принадлежность в знатному роду.

Также на ВВЦ откроют "Дом бабочек", "Домик художника", "Сувенирный городок" и "Музей книги и игр народов мира".