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Свежий воздух

21 ноября 2013, 13:22

В главной елке "Рождественский вальс" примут участие 300 артистов

ВВЦ Новый год свежий воздух время с детьми Рождественский вальс

Фото: ИТАР-ТАСС

7 января на ВВЦ состоится главная городская елка "Рождественский вальс". Музыкальный спектакль будет состоять из 15 вальсов в исполнении симфонического оркестра, 15 стихов русских поэтов и 15 историй о рождественской Москве. Спектакль будет поделен на 15 новелл со своим сюжетом и сценографией. Об этом сообщил глава департамента культуры Сергей Капков в ходе пресс-конференции.

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Театрализованное представление соединит вальс и лирику русских поэтов. На одной сцене окажутся Свиридов и Бродский, Хачатурян и Мандельштам, слова Есенина и музыка Чайковского. Во время спектакля декорации на сцене и костюмы артистов будут меняться все 15 раз, от одной новеллы к другой. Всего в представлении примут участие более 300 музыкантов и артистов.

Музыкальное настроение будет задавать женский оркестр под управлением дирижера Госконцерта России Ксении Жарко.

Сценарий шоу разрабатывала Нина Савельева, работавшая над программой Универсиады в Казани, а также концертными программами российских и зарубежных звезд. Хореограф-постановщик проекта – звезда мюзиклов "Метро" и "Чикаго" Жанна Шмакова, работавшая над гастрольной версией мюзикла "Иствикские ведьмы".

Начало – в 19.00, вход свободный.

Более подробную информацию можно будет узнать на сайте lgz-moscow.ru.

Сюжет: Зимние развлечения в Москве: от катков до ярмарок

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