Возле музея космонавтики установят бюсты еще четырех космонавтов

Фото: m24/Лидия Широнина

Власти планируют установить бюсты четырех летчиков-космонавтов в парке около Музея космонавтики, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Они должны появиться в парке у обелиска "Космос" ко Дню космонавтики – 12 апреля 2016 года.

Скульптурная композиция будет посвящена дважды Героям Советского Союза, летчикам-космонавтам Александру Александрову, Валентину Лебедеву, Светлане Савицкой и Владимиру Соловьеву.

По проекту четыре бронзовых постамента объединят тремя горизонтальными гранитными элементами. Длина сооружения составит порядка 11 метров, а высота – около 3,5 метра.

Со дня установки монумента "Покорителям космоса" на ВДНХ прошло 50 лет

Площадка вокруг скульптурной композиции будет вымощена гранитом, рядом установят архитектурно-художественную подсветку.

В настоящий момент объявлен открытый конкурс на поиск компании, которая возьмет на себя установку.

В конце сентября на Аллее героев космоса был открыт памятник ученому и конструктору ракетной и ракетно-космической техники Владимиру Челомею.

Под его руководством были разработаны ракеты-носители, искусственные спутники Земли "Протон" и "Полет", орбитальные станции серии "Алмаз".