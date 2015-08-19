Форма поиска по сайту

19 августа 2015, 11:40

На ВДНХ поселились древнеримские гуси

Фото: facebook.com/vdnhru

На ВДНХ возле павильона "Цветоводство" появился новый арт-объект – "Гуси. Третий Рим". Он представляет собой серию полигональных скульптур, изображающих капитолийских гусей, сообщают организаторы. Как гласит легенда, в 390 году до нашей эры, птицы, почувствовав приближение галлов, предупредили воинов и спасли Древний Рим от варваров.

Идея "Гусей", оформленных красочными узорами, принадлежит Анне Гусевой – победительнице открытого конкурса, проводившегося на ВДНХ.

На ВДНХ также можно увидеть и другие новинки: "Кисть", "Пульт" и парковый лабиринт Мейзера – это удачный эксперимент по превращению общественного пространства в яркую геометрическую абстракцию.

В июне на ВДНХ установили еще одну арт-инсталляцию – в виде "двери в параллельный мир" под названием Spacehack. Он представляет собой объемную пространственную композицию. Этот проект также принадлежит победителю общественного конкурса.
