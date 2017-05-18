Фото: пресс-служба ВДНХ

Крупнейший в России фестиваль развлечений "Мультимир" откроется на ВДНХ 31 мая, в преддверии Дня защиты детей, и продлится до 4 июня, сообщает пресс-служба выставки.

На время проведения фестиваля 75-й павильон превратится в огромный город, состоящий из множества увлекательных игровых площадок. Ведущие российские и зарубежные анимационные студии воссоздадут в реальности сказочные миры мультипликационных фильмов, и юные участники праздника смогут окунуться в неповторимую атмосферу волшебства.

Маленьких поклонников, а также их родителей будут ждать персонажи популярных мультфильмов: "Маша и Медведь", "Ми-ми-мишки", "Смешарики", "Лунтик", "Фиксики" и других. К российским звездам анимации присоединятся их зарубежные "коллеги" – "Свинка Пеппа", Angry Birds, Hello Kitty. Они будут встречать гостей праздника, а также несколько раз пройдут по центральной аллее "Мультимира" торжественным парадом.

Вместе с героями мультфильмов юные посетители смогут научиться заплетать необычные косы, петь в караоке, провести настоящие химические опыты или устроить бой на подушках. Маша и Медведь встретят ребят играми, мультиками и мастер-классами. Также малыши смогут пострелять из лука и арбалета, сфотографироваться с драконом и героями игры "Кукарача" и освоить правила дорожного движения.

Все дни фестиваля на главной сцене "Мультимира" будут проходить увлекательные представления с участием лучших детских музыкальных коллективов страны.