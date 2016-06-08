Форма поиска по сайту

08 июня 2016, 12:25

Ведущие москвоведы и историки расскажут о становлении ВДНХ

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Узнать все секреты, которые таят в себе богатая история и архитектура ВДНХ можно будет, посетив курс бесплатных лекций в рамках летней образовательной программы в кинотеатре-лектории, который открылся на территории ВДНХ при поддержке национальной платежной системы "Мир". Куратор курса – Павел Нефедов – историк Выставки достижений народного хозяйства и автор путеводителя по ВДНХ. Первая лекция состоится 11 июня 2016 года в 15:00.

В течение всего лета знакомить гостей главной выставки страны со страницами истории ее шедевров будут:

  • историк инженерии, автор проекта "Москва глазами инженера", Айрат Багаутдинов;
  • исследователь советской архитектуры, краевед, член Международного художественного фонда, автор книг по архитектуре ВДНХ и московского метро, а также статей по истории Москвы Александр Зиновьев;
  • историк архитектуры, искусствовед, доцент МАРХИ, куратор выставки "Неизвестная ВДНХ" Анна Броновицкая;
  • историк, исследователь ландшафтной истории ВДНХ, экскурсовод Татьяна Бурмистрова;
  • экскурсовод и москвовед Татьяна Воронцова.

Куратор лекционного курса – историк ВДНХ, автор путеводителя по выставке, один из авторов экспозиции V.D.N.H. Urban Phenomenon на XV Архитектурной биеннале в Венеции Павел Нефедов.

Более подробную информацию можно узнать на сайте ВДНХ.

