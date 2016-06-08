Ведущие москвоведы и историки расскажут о становлении ВДНХ

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Узнать все секреты, которые таят в себе богатая история и архитектура ВДНХ можно будет, посетив курс бесплатных лекций в рамках летней образовательной программы в кинотеатре-лектории, который открылся на территории ВДНХ при поддержке национальной платежной системы "Мир". Куратор курса – Павел Нефедов – историк Выставки достижений народного хозяйства и автор путеводителя по ВДНХ. Первая лекция состоится 11 июня 2016 года в 15:00.
В течение всего лета знакомить гостей главной выставки страны со страницами истории ее шедевров будут:
- историк инженерии, автор проекта "Москва глазами инженера", Айрат Багаутдинов;
- исследователь советской архитектуры, краевед, член Международного художественного фонда, автор книг по архитектуре ВДНХ и московского метро, а также статей по истории Москвы Александр Зиновьев;
- историк архитектуры, искусствовед, доцент МАРХИ, куратор выставки "Неизвестная ВДНХ" Анна Броновицкая;
- историк, исследователь ландшафтной истории ВДНХ, экскурсовод Татьяна Бурмистрова;
- экскурсовод и москвовед Татьяна Воронцова.
Куратор лекционного курса – историк ВДНХ, автор путеводителя по выставке, один из авторов экспозиции V.D.N.H. Urban Phenomenon на XV Архитектурной биеннале в Венеции Павел Нефедов.
Более подробную информацию можно узнать на сайте ВДНХ.