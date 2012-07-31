Слушания по Измайловскому парку перенесли на осень

ИТАР-ТАСС

Публичные слушания по проекту планировки Измайловского парка перенесли на осень, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу префектуры Восточного административного округа.

Ранее в управе района Измайлово прошли открытые слушания по проекту планировки парка, которые переросли в стихийный митинг. В префектуре считают, что это произошло из-за дезинформации населения. В частности ходили слухи, что в парке собирались вырубить деревья на площади 400 гектаров.

Местные жители обратились в префектуру с просьбой перенести слушания на осень, когда закончится период отпусков, и власти пошли им навстречу. По мнению чиновников, перенос слушаний положительно скажется на осведомленности граждан. Также в префектуре добавляют, что жители смогут внести в проект любые предложения. Впоследствии он может быть скорректирован с их учетом.

Природно-исторический парк "Измайлово" находится на востоке Москвы. Это один из крупнейших городских парков Европы. В состав парка входят Измайловский лесопарк, Терлецкий лесопарк, Измайловский парк культуры и отдыха, Измайловский остров, а также памятники истории и культуры – архитектурный центр дворцового комплекса ХVII в. Государев двор на Острове и археологический памятник "Строкинское укрепление".