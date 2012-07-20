Москвичи могут принять участие в планировке «Лосиного острова»

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В районах Восточного округа Москвы проходят публичные слушания по проекту планировки национального парка «Лосиный остров». На них рассматриваются планы благоустройства парка, мнения жителей района по поводу возможной реорганизации, например, вывода гаражей с территории.

Площадь парка «Лосиный остров» составляет 12,8 тысяч гектаров, из них более трех тысяч в границах Москвы в окружении районов Ярославский, Ростокино, Свиблово, Алексеевский, Богородское, Метрогородок, Гольяново. Именно этих территорий касается проект планировки.

В проекте благоустройства парка будет детально описан план, включающий даже точное количество скамеек и дорожек на каждом участке. На данный момент уже принято предложение о размещении футбольного стадиона на месте газгольдерной станции и сохранении мини-зоопарка «Медвежье царство», где живут пожилые медведи – ветераны цирка и кино, сообщает пресс-служба префектуры ВАО.

Согласно проекту, с территории парка будут выведены заброшенные объекты, а освободившиеся площадки используют для создания спортивной инфраструктуры. Также предусмотрено превращение товарной станции «Белокаменная» в пассажирскую. В районе станции будет создан общественный центр.

До реализации проект должен пройти несколько стадий. Пока что завершена первая стадия – согласование с депутатами муниципальных образований, которые внесли свои замечания в проект. После этого в каждом из районов пройдут публичные слушания по проекту. Уже известно, что в Метрогородке они состоятся 26 июля. Проект, доработанный с учетом публичных слушаний, рассмотрит Градостроительная земельная комиссия. После этого будет разработан и план благоустройства.

В одном из районов – Гольяново – публичные слушания состоялись накануне. Больше всего жителей волновал вопрос вывода гаражей с территории парка. Они также просили переместить площадку для пикника поближе к жилому сектору. А вот предложение создать специальную зону для кормления животных встретило возражение со стороны экологов: домашняя пища портит желудки белочкам, а кормление лося опасно для самих жителей.

В течение пяти дней после проведения публичных слушаний гольяновцы могут направлять в управу района свои замечания и предложения по устройству парка.