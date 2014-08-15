В связи со строительством метро на востоке Москвы ограничат движение

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за строительства метро на трех улицах ВАО ограничат движение транспорта, сообщает в своем микроблоге департамента транспорта Москвы.

Фото: twitter.com/DtRoad

Так, улица Дмитриевского будет перекрыта: в районе дома 1 от одной до трех полос движения с 12 сентября до 15 ноября, в районе дома 2 две полосы перекроют с 29 сентября до 19 октября, а возле дома 5 нельзя будет проехать по двум полосам проезжей части с 29 августа по 22 октября.

Кроме того, на улице Наташи Кочуевской с 4 по 11 сентября перекроют полосу движения в районе дома 4. На улице Салтыковской до 28 сентября уже закрыт проезд по двум полосам дороги.