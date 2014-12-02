Путеводитель по каткам в парках: Восточный округ

Каток "Лед". Фото: m24.ru

В московских парках работают десятки катков - с искусственным и натуральным покрытием, с подсветкой и даже с трансляцией мультфильмов на льду. M24.ru сделал путеводитель по главным каткам города. Первый текст посвящен Восточному округу.

Катки в Восточном округе

Парк "Сокольники"

О катке

Каток "Лед" расположен на Фестивальной площади парка. Его размер – 5 400 квадратных метров. Благодаря уникальным световым инсталляциям, каток можно назвать одним из самых красочных в Москве. Специально для него во Франции были заказаны специальные световые пилоны. Бортики катка оборудованы переливающимися лампочками, которые создают эффект "Северного сияния". По периметру катка расположены технические здания и трибуны, на нижнем ярусе которых открыта итальянская траттория "Меркато".

Время работы

С 10.00 до 24.00

Цена билета

начало сеанса окончание сеанса понедельник-четверг пятница и выходные 10:00 12:00 250 рублей 350 рублей 13:00 15:00 250 рублей 350 рублей 16:00 18:00 250 рублей 350 рублей 19:00 21:00 250 рублей 350 рублей 22:00 24:00 250 рублей 350 рублей

Льготный вход для пенсионеров, инвалидов, детей (от 7 лет) и студентов (очная форма обучения):

начало сеанса окончание сеанса понедельник-четверг пятница и выходные 10:00 12:00 150 рублей 250 рублей 13:00 15:00 150 рублей 250 рублей 16:00 18:00 150 рублей 250 рублей 19:00 21:00 150 рублей 250 рублей 22:00 24:00 150 рублей 250 рублей



Для детей от 3 до 6 лет вход на каток бесплатный.

Прокат

Стоимость проката коньков – 200 рублей (1 сеанс)

Стоимость услуг по заточке коньков – 300 рублей

Стоимость проката комплекта детской защиты (шлем, защита локтей, колен и запястья) - 200 рублей (на 1 сеанс)

Стоимость услуг гардероба – 100 рублей (1 сеанс)

Стоимость проката коньков для пенсионеров и инвалидов – 150 рублей (на 1 сеанс)

Стоимость проката коньков для школьников и студентов очной формы обучения – 150 рублей (на 1 сеанс)

Время работы проката с 10.00 до 24.00 (выдача спортивного инвентаря прекращается в 23.00).



Научиться

В парке работает секция фигурного катания. В детских группах обучаются дети от 3,5 до 12 лет. Занятия проходят в вечернее время - с 19.00 до 20.00. По выходным - с 11.00 до 12.00. Взрослые группы занимаются с 20.00 до 21.00 по будням и с 11.00 до 12.00 по выходным. Стоимость одного занятия - тысяча рублей. Абонемент на восемь занятий обойдется в 5 500 рублей.

Адрес катка

Парк "Сокольники", улица Сокольнический вал, 1, строение 1

Измайловский парк

О катке



Каток "Серебряный лед" в Измайловском парке открылся 22 ноября. Площадь покрытия из искусственного льда - более 3 тысяч квадратных метров. В парке также откроется территория с натуральным льдом. Помимо пункта проката, на в парке работает камера хранения, кафе и платная парковка.

Вместе с катком на территории открылась школа зимних видов спорта, где можно не только научиться, но и усовершенствовать свои навыки катания на коньках.

Каток расположен между Майской аллеей и Народным проспектом.

Время работы

Будние дни:

Первый сеанс с 13:00 до 16:00

Второй сеанс с 17:00 до 22:00

Выходные и праздники:

Первый сеанс с 11:00 до 16:00

Второй сеанс с 17:00 до 22:00

Технический перерыв – с 16:00 до 17:00

Цена билета

Билет на каток – 200 рублей/сеанс

Каждый вторник с 10:00 до 16:00 бесплатно покататься на катке могут пенсионеры, инвалиды и члены многодетных семей

Детям до 7 лет билет на каток не нужен

Прокат

Прокат коньков – 150 рублей в час

Заточка коньков – 200 рублей

Аренда ячейки камеры хранения – 50 рублей

Научиться

Школа зимних видов спорта в Измайловском парке работает по трем направлениям: "фигурное катание для начинающих", "продвинутый курс катания на коньках" и "лыжный спорт".

Занятия проходят в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Все группы набираются от 5 человек.

Стоимость занятий – от 250 рублей в час. Индивидуальное обучение – от 500 рублей в час.

Адрес катка

Измайловский парк, аллея Большого Круга, 7

В ВАО также работают бесплатные катки:

Парк "Перовский"

Время работы: с 12:00 до 22:00

Стоимость проката: 200 рублей

Есть школа фигурного катания

Адрес: улица Лазо, 7

Парк у прудов "Радуга"

Время работы: с 12:00 до 22:00

Стоимость проката: 200 рублей

Адрес: улица Вешняковская, 16

Усадьба "Люблино"

Время работы: круглосуточно

Стоимость проката: 150 рублей

Адрес: улица Летняя, дом 1, корпус 1