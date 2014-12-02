Путеводитель по каткам в парках: Восточный округ

Каток "Лед". Фото: m24.ru
В московских парках работают десятки катков - с искусственным и натуральным покрытием, с подсветкой и даже с трансляцией мультфильмов на льду. M24.ru сделал путеводитель по главным каткам города. Первый текст посвящен Восточному округу.
Катки в Восточном округе
Парк "Сокольники"
О катке
Каток "Лед" расположен на Фестивальной площади парка. Его размер – 5 400 квадратных метров. Благодаря уникальным световым инсталляциям, каток можно назвать одним из самых красочных в Москве. Специально для него во Франции были заказаны специальные световые пилоны. Бортики катка оборудованы переливающимися лампочками, которые создают эффект "Северного сияния". По периметру катка расположены технические здания и трибуны, на нижнем ярусе которых открыта итальянская траттория "Меркато".
Время работы
С 10.00 до 24.00
Цена билета
|начало сеанса
|окончание сеанса
|понедельник-четверг
|пятница и выходные
|10:00
|12:00
|250 рублей
|350 рублей
|13:00
|15:00
|250 рублей
|350 рублей
|16:00
|18:00
|250 рублей
|350 рублей
|19:00
|21:00
|250 рублей
|350 рублей
|22:00
|24:00
|250 рублей
|350 рублей
Льготный вход для пенсионеров, инвалидов, детей (от 7 лет) и студентов (очная форма обучения):
|начало сеанса
|окончание сеанса
|понедельник-четверг
|пятница и выходные
|10:00
|12:00
|150 рублей
|250 рублей
|13:00
|15:00
|150 рублей
|250 рублей
|16:00
|18:00
|150 рублей
|250 рублей
|19:00
|21:00
|150 рублей
|250 рублей
|22:00
|24:00
|150 рублей
|250 рублей
Для детей от 3 до 6 лет вход на каток бесплатный.
Прокат
Стоимость проката коньков – 200 рублей (1 сеанс)
Стоимость услуг по заточке коньков – 300 рублей
Стоимость проката комплекта детской защиты (шлем, защита локтей, колен и запястья) - 200 рублей (на 1 сеанс)
Стоимость услуг гардероба – 100 рублей (1 сеанс)
Стоимость проката коньков для пенсионеров и инвалидов – 150 рублей (на 1 сеанс)
Стоимость проката коньков для школьников и студентов очной формы обучения – 150 рублей (на 1 сеанс)
Время работы проката с 10.00 до 24.00 (выдача спортивного инвентаря прекращается в 23.00).
Научиться
В парке работает секция фигурного катания. В детских группах обучаются дети от 3,5 до 12 лет. Занятия проходят в вечернее время - с 19.00 до 20.00. По выходным - с 11.00 до 12.00. Взрослые группы занимаются с 20.00 до 21.00 по будням и с 11.00 до 12.00 по выходным. Стоимость одного занятия - тысяча рублей. Абонемент на восемь занятий обойдется в 5 500 рублей.
Адрес катка
Парк "Сокольники", улица Сокольнический вал, 1, строение 1
Официальный сайт
Измайловский парк
О катке
Каток "Серебряный лед" в Измайловском парке открылся 22 ноября. Площадь покрытия из искусственного льда - более 3 тысяч квадратных метров. В парке также откроется территория с натуральным льдом. Помимо пункта проката, на в парке работает камера хранения, кафе и платная парковка.
Вместе с катком на территории открылась школа зимних видов спорта, где можно не только научиться, но и усовершенствовать свои навыки катания на коньках.
Каток расположен между Майской аллеей и Народным проспектом.
Время работы
Будние дни:
Первый сеанс с 13:00 до 16:00
Второй сеанс с 17:00 до 22:00
Выходные и праздники:
Первый сеанс с 11:00 до 16:00
Второй сеанс с 17:00 до 22:00
Технический перерыв – с 16:00 до 17:00
Цена билета
Билет на каток – 200 рублей/сеанс
Каждый вторник с 10:00 до 16:00 бесплатно покататься на катке могут пенсионеры, инвалиды и члены многодетных семей
Детям до 7 лет билет на каток не нужен
Прокат
Прокат коньков – 150 рублей в час
Заточка коньков – 200 рублей
Аренда ячейки камеры хранения – 50 рублей
Научиться
Школа зимних видов спорта в Измайловском парке работает по трем направлениям: "фигурное катание для начинающих", "продвинутый курс катания на коньках" и "лыжный спорт".
Занятия проходят в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Все группы набираются от 5 человек.
Стоимость занятий – от 250 рублей в час. Индивидуальное обучение – от 500 рублей в час.
Адрес катка
Измайловский парк, аллея Большого Круга, 7
Официальный сайт
В ВАО также работают бесплатные катки:
Парк "Перовский"
Время работы: с 12:00 до 22:00
Стоимость проката: 200 рублей
Есть школа фигурного катания
Адрес: улица Лазо, 7
Парк у прудов "Радуга"
Время работы: с 12:00 до 22:00
Стоимость проката: 200 рублей
Адрес: улица Вешняковская, 16
Усадьба "Люблино"
Время работы: круглосуточно
Стоимость проката: 150 рублей
Адрес: улица Летняя, дом 1, корпус 1