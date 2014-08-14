Игорь Стрелков покинул пост министра обороны ДНР

Министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Фото: ИТАР-ТАСС

Исполняющим обязанности министра обороны ДНР назначен Владимир Кононов. Такое решение в черверг приняло руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена Совета безопасности ДНР Сергея Кавтарадзе.

"Владимир Кононов пребывает в статусе исполняющего обязанности министра обороны. Его должен утвердить Верховный совет. Он известный ополченец", - заявил Кавтарадзе. Его кандидатура также будет представлена на заседании правительства ДНР 15 августа.

Он также добавил, что министр обороны ДНР Игорь Стрелков жив и чувствует себя хорошо. "Стрелков жив, здоров, с ним все нормально. Я бы назвал вбросом информацию о его ранении. Это абсолютно не соответствует действительности", - добавил он.

Ранее некоторые СМИ сообщали о тяжелом ранении Стрелкова.

МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в ДНР сообщает, что Стрелков ушел в отставку из-за перехода на другую работу.

"Совмин удовлетворил просьбу об увольнении с должности министра обороны ДНР полковника Игоря Стрелкова в связи с переходом на другую работу", - сообщил источник.

По словам председателя Совета министров Александра Захарченко, Стрелков будет выполнять другую "важную работу".