Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Жизнь в мире

14 августа 2014, 19:45

Игорь Стрелков покинул пост министра обороны ДНР

Украина ополченцы ДНР жизнь в мире Владимир Кононов Игорь Стрелков

Министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Фото: ИТАР-ТАСС

Исполняющим обязанности министра обороны ДНР назначен Владимир Кононов. Такое решение в черверг приняло руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена Совета безопасности ДНР Сергея Кавтарадзе.

"Владимир Кононов пребывает в статусе исполняющего обязанности министра обороны. Его должен утвердить Верховный совет. Он известный ополченец", - заявил Кавтарадзе. Его кандидатура также будет представлена на заседании правительства ДНР 15 августа.

Он также добавил, что министр обороны ДНР Игорь Стрелков жив и чувствует себя хорошо. "Стрелков жив, здоров, с ним все нормально. Я бы назвал вбросом информацию о его ранении. Это абсолютно не соответствует действительности", - добавил он.

Ссылки по теме

Ранее некоторые СМИ сообщали о тяжелом ранении Стрелкова.

МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в ДНР сообщает, что Стрелков ушел в отставку из-за перехода на другую работу.

"Совмин удовлетворил просьбу об увольнении с должности министра обороны ДНР полковника Игоря Стрелкова в связи с переходом на другую работу", - сообщил источник.

По словам председателя Совета министров Александра Захарченко, Стрелков будет выполнять другую "важную работу".

Сюжет: Ситуация на Украине

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать