В Кузьминках выдают российские паспорта с ошибкой

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В отделении УФМС по району Кузьминки выдают паспорта с грамматической ошибкой. В редакцию m24.ru обратилась москвичка Галина, недавно получившая новое удостоверение личности и обнаружившая неточность.

По ее словам, работники районного отделения исправлять опечатку отказываются, ссылаясь на то, что она "системная".

"В районе Кузьминки выдаются паспорта РФ с грамматической ошибкой в написании столицы, по мнению работников УФМС, город Москва не склоняется", – сообщила в письме читательница m24.ru. В паспорте у нее написано, что документ выдан "отделением УФМС по району Кузьминки по городу Москва".

Женщина обращалась в районное отделение с просьбой поменять паспорт и исправить в нем досадную опечатку, но ей отказали. Работники ФМС заявили, что ошибка является "системной" и новый паспорт также будет ее содержать. Галина получила свой документ в мае, в июле ситуация не изменилась – исправить опечатку в удостоверении личности все еще невозможно. "Коренным москвичам стыдно за ошибку в своем паспорте", – отмечает жительница столицы.

В пресс-службе столичного управления ФМС m24.ru пояснили, что написание действительно является некорректным. Ошибка могла произойти при настройке программного обеспечения в районном отделении. "Сотрудники миграционной службы не вводят вручную названия отделений – они проставляются в паспорта автоматически. Чтобы исправить ошибку, нужно вызвать IT-специалиста, он заново настроит программу правильно и введет корректное название", – заявила пресс-секретарь ведомства Татьяна Стретович.

Что касается сроков замены паспорта, то после исправления ошибок в программе новый документ должны подготовить за 10 дней. Госпошлину за новый паспорт взимать не будут.

Владимир Пахомов, эксперт "Грамоты.ру": Согласно всем литературным нормам, в паспорте, конечно, должно быть написано "по городу Москве". Справочники рекомендуют склонять географические названия с родовыми наименованиями (город, деревня, село, река), если они имеют русские и славянские корни или уже хорошо освоены. Согласно всем литературным нормам, в паспорте, конечно, должно быть написано "по городу Москве". Справочники рекомендуют склонять географические названия с родовыми наименованиями (город, деревня, село, река), если они имеют русские и славянские корни или уже хорошо освоены. Поэтому правильно писать "по городу Москве", "в городе Киеве", "в городе Лондоне". Если же название населенного пункта читателю незнакомо, то его не склоняют. Есть также правило, что если родовое наименование и название имеют разный род, то название не склоняется. Например, "на реке Енисей". Но это правило не относится к наименованию "город".

Ранее m24.ru уже отвечало на вопросы читателей касательно склонения названий районов, заканчивающихся на "о". Многих жителей столицы возмущает замена окончаний, когда речь идет о Домодедове, Чертанове и Строгине. Однако филологи отмечают, что эти названия изначально склоняли и перестали это делать только несколько десятков лет назад.

Поскольку заменять окончания перестали и в устной речи, то возвращение к истокам прошло не слишком гладко: все уже успели позабыть эту строгую литературную норму русского языка. Даже самым преданным ценителям грамотности начало казаться, что предложение "Мы живем в Куркине" звучит дико.

