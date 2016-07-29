В ночь 31 июля на Тверской начнут наносить стеклянную разметку

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На участке Тверской от Моховой улицы до Настасьинского переулка в ночь с 30 на 31 июля начнут наносить дорожную разметку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это станет завершающим этапом реконструкции проезжей части по программе "Моя улица". Чтобы разметка была заметной в ночное время, ее покроют стеклянными светоотражающими микрошариками. На время проведения работ улицу полностью перекрывать не будут.

По данным ГБУ "Автомобильные дороги", будет нанесена разметка в виде продольных линий, разделяющих полосы движения. На проезжей части обозначат и линии остановок общественного транспорта, стрелки направления движения. На прилегающих улицах, Большой Бронной, Тверском и Петровском бульварах, появятся бело-желтые пешеходные переходы.

При создании разметки будет использоваться термопластик белого и желтого цветов. Всего будет нанесено 1800 квадратных метров дорожных линий. Закончить работы планируют к 5 августа.

24 июля на Тверской был завершен один из последних этапов благоустройства: на проезжей части появилось новое асфальтовое покрытие. Тогда же была нанесена осевая линия разметки протяженностью 1,2 километра. Общая площадь ремонта проезжей части от Моховой улицы до Страстного бульвара составила более 32 тысяч квадратных метров. Несколько укладчиков наносили асфальт единым ковром, то есть без спаек, что позволит ему служить дольше. Новый асфальт появился уже и на других улицах, благоустройство которых ведется в этом году.