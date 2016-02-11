Карту "Тройка" можно будет пополнить на станциях направления Москва-Тверь

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В пригородных кассах и автоматах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании с 20 февраля можно будет пополнить карту "Тройка", сообщает пресс-служба ОАО "МТППК".

"Теперь карту можно будет использовать и как электронный кошелек. Ранее в пригородных кассах и билетопечатающих автоматах на нее можно было записать только разовый билет или абонемент", - отметили в организации.

Услуга будет доступна на станциях и остановочных пунктах: Москва (Ленинградский вокзал), "Останкино", "Петровско-Разумовская", "Моссельмаш", "Левобережье", "Химки", "Новоподрезково", "Подрезково", "Крюково", "Подсолнечная", "Клин".

Как добавили в пресс-службе, в дальнейшем предполагается, что пополнить "Тройку" можно будет и на других остановочных пунктах направления Москва-Тверь.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что записать любой билет на карту "Тройка" можно будет в 40 тысячах точек пополнения. Такая возможность появится до конца года.

Сейчас такая возможность есть только в кассах метрополитена, автоматизированных киосках Мосгортранса, пригородных кассах ЦППК и автоматах "Элекснет". Всего действует 2,6 тысячи таких точек.

"Москва в цифрах": Новые тарифы ТАТ

Напомним, от других карт "Тройка" отличается тем, что объединяет в себе электронный кошелек и возможность записи всех видов билетов на метро, монорельсовую железную дорогу, автобус, троллейбус и трамвай. Расплатиться картой также можно за поездки на пригородных электричках и поездах "Аэроэкспресс".

Одна поездка по тарифу "Электронный кошелек" на метро стоит 30 рублей, на наземном транспорте – 29 рублей. По тарифу "90 минут" одна поездка на наземном транспорте и метро обойдется в 46 рублей. При записи билетов "Единый" на карту, с нее будут списываться поездки – также как с картонных билетов.

Пополнить электронный кошелек транспортной карты "Тройка" можно в кассах метрополитена. Несколько крупных банков также позволяют пополнять городской проездной с помощью своих онлайн-банков. Внести деньги на электронный кошелек можно с помощью интернет-сервисов ВТБ24, Росбанка, Московского кредитного банка, Сбербанка и банка "Открытие".

Также пополнить "Тройку" можно с помощью терминалов партнеров проекта, на станциях городского велопроката "Велобайк". Внести средства можно на портале Troika.mos.ru или с помощью "Яндекс.Деньги".

Куда можно будет пройти по "Тройке"

С 26 февраля прошлого года можно пополнить карту с помощью сервиса WebMoney. Для этого необходимо перейти на сайт и в разделе "Транспортные услуги" указать номер "Тройки" и сумму для перевода.

Еще один способ пополнения карты – в терминалах QIWI и мобильном приложении Visa QIWI Wallet. Чтобы пополнить карту, нужно нажать на терминале кнопку "Поиск" и набрать слово "Тройка". Затем надо ввести номер карты и сумму к оплате.

Недавно появился еще один способ пополнения "Тройки" – через билетные автоматы ЦППК. Всего будет 528 таких касс. Также карту можно пополнить с помощью SMS. Для пополнения "Электронного кошелька" карты необходимо отправить SMS на номер 3210 с текстом: troika<номер карты><сумма пополнения>.