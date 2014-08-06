На станциях между Москвой и Тверью появится "билет провожающего"

Фото: ИТАР-ТАСС
С 11 августа на пригородных станциях между Москвой и Тверью начнет действовать карта "провожающего", сообщает ИТАР-ТАСС.
Этот документ позволит, оставив залог в 100 рублей, зайти на перрон через турникет и находиться там в течение 30 минут. Вернуть карту и получить назад деньги можно будет в течение часа после выхода с платформы. Карта будет введена только на тех станциях, где есть турникеты.
Билеты "провожающего" появятся на станциях "Ленинградский вокзал", "Рижская", "Петровско-Разумовская", "Подрезково", "Новоподрезково", "Подсолнечная", "Конаково" и "Тверь". Эта услуга будет актуальна для тех, кто хочет пройти на платформу к поезду, чтобы проводить или встретить родных и близких.
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Предполагается, что карты будут введены на всех перронах по мере установки турникетов. "В ближайшее время карты "провожающего" также появятся на станциях "Останкино", "Моссельмаш", "Планерная" и "Левобережье".
Ранее сообщалось, что с 10 июля "карта провожающего" действует на 90 станциях Москвы и Подмосковья.
Список станций, где можно воспользоваться "картой провожающего"1. Аэропорт Домодедово,
2. Нижние котлы,
3. Коломенская,
4. Бирюлево товарная,
5. Бирюлево пассажирская,
6. Расторгуево,
7. Домодедово,
8. Каланчевская,
9. Текстильщики,
10. Люблино,
11. Царицыно,
12. Бутово,
13. Покровская,
14. Силикатная,
15. Подольск,
16. Гривно,
17. Чехов,
18. Серпухов,
19. Электрозаводская,
20. Новая,
21. Перово,
22. Вешняки,
23. Выхино,
24. Косино,
25. Ухтомская,
26. Люберцы 1,
27. Панки,
28. Томилино,
29. Удельная,
30. Малаховка,
31. Быково,
32. Ильинская,
33. Отдых,
34. Фабричная,
35. Раменское,
36. Голутвин,
37. 88 км,
38. Куровская,
39. Москва-3,
40. Яуза,
41. Северянин,
42. Лосиноостровская,
43. Лось,
44. Перловская,
45. Тайнинская,
46. Мытищи,
47. Строитель,
48. Пушкино,
49. Подлипки-Дачные,
50. Болшево-Монино,
51. Воронок,
52. Щелково,
53. Чкаловская,
54. Монино,
55. Ивантеевка-2,
56. Дмитровская,
57. Ленинградская,
58. Тушино,
59. Павшино,
60. Дедовск,
61. Истра,
62. Беговая,
63. Фили,
64. Кунцево,
65. Сетунь,
66. Баковка,
67. Одинцово,
68. Отрадное,
69. Жаворонки,
70. Голицыно,
71. Тучково,
72. Тимирязевская,
73. Дмитров,
74. Пл. Серп и Молот,
75. Пл. Чухлинка,
76. Пл. Новогиреево,
77. Реутово,
78. Железнодорожная,
79. Электроугли,
80. Павловский Посад,
81. Орехово-Зуево,
82. Пл. Крутое,
83. Ногинск,
84. Фрязево,
85. Петушки,
86. Пл. Матвеевская,
87. Очаково,
88. Солнечная,
89. Пл. Переделкино,
90. Новопеределкино.