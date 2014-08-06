На станциях между Москвой и Тверью появится "билет провожающего"

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С 11 августа на пригородных станциях между Москвой и Тверью начнет действовать карта "провожающего", сообщает ИТАР-ТАСС.

Этот документ позволит, оставив залог в 100 рублей, зайти на перрон через турникет и находиться там в течение 30 минут. Вернуть карту и получить назад деньги можно будет в течение часа после выхода с платформы. Карта будет введена только на тех станциях, где есть турникеты.

Билеты "провожающего" появятся на станциях "Ленинградский вокзал", "Рижская", "Петровско-Разумовская", "Подрезково", "Новоподрезково", "Подсолнечная", "Конаково" и "Тверь". Эта услуга будет актуальна для тех, кто хочет пройти на платформу к поезду, чтобы проводить или встретить родных и близких.





Предполагается, что карты будут введены на всех перронах по мере установки турникетов. "В ближайшее время карты "провожающего" также появятся на станциях "Останкино", "Моссельмаш", "Планерная" и "Левобережье".

Ранее сообщалось, что с 10 июля "карта провожающего" действует на 90 станциях Москвы и Подмосковья.