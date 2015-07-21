С мольбертом и гантелей: в Третьяковке начали проводить утренние зарядки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Этим летом в Третьяковке первыми просыпаются "жаворонки", но не серые певчие птицы, а горожане, спешащие сюда к восьми утра на утреннюю зарядку. Каждый вторник галерея приглашает к себе всех, кто не боится ранних пробуждений и любит спорт, на спецпроект "Физкультура в музее".

Эта программа – задумка нынешнего года. Раньше на свежем воздухе у Третьяковки проводили разнообразные лекции, концерты, а теперь к этим мероприятиям добавили спортивную секцию.

"Пожалуй, это самое спортивное лето за последние годы, – рассказала корреспонденту m24.ru куратор спецпроекта Татьяна Гетман. – Все вокруг массово увлекаются спортом, мы решили не отставать. От задумки до воплощения прошло немного времени – всего неделя-полторы. К тому же помощники быстро нашлись, с нами сотрудничает сообщество "Спортивная секция".

Почувствовать себя культурным и спортивным может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и прийти к 8 утра в галерею, захватив с собой коврик для йоги. Организаторы отметили: их основная аудитория – москвичи до 30 лет. Когда авторы идеи раздумывали, по каким дням проводить тренировки, то специально остановились на буднях. В выходной небольшое помещение двора галереи просто-напросто не вместило бы всех желающих.

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Но энтузиастов, даже несмотря на утреннее расписание, хватает: проект пользуется популярностью. Поэтому не исключено, что он продолжит работу и в дальнейшем.

Корреспондент m24.ru побывал на занятии и убедился, что в Третьяковке формируют не только бодрость тела, но и духа. Первая часть зарядки, скорее, интеллектуальная. Она начинается с тематической экскурсии "Физическая культура в искусстве 1920-1930 годов". Среди полотен, о которых рассказывает гид – "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Акробатка" Петра Вильямса и многие другие. Словом, те, где художник заостряет внимание на красоте человеческого тела.

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

После культурной разминки – физическая. Участники надевают спортивную форму, раскладывают коврики и под бодрую музыку, которая традиционно сопровождала советскую "Производственную гимнастику", приступают к главному – к упражнениям.

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Из-за дождя нынешняя тренировка проводилась не во дворе под открытым небом, как это обычно бывает, а на первом этаже, в холле музея, недалеко от касс.

"Легли на спину, подняли ноги и на выдохе тянем ладони к ступням", – командует тренер и показывает группе, как правильно выполнять упражнения. Культурно-спортивные участники повторяют, не жалуясь на недосып и усталость. Занятие длится около часа, как и в обычной секции.

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Однако тренеры стараются не перегружать подопечных: впереди рабочий день, проводить занятия на износ было бы не совсем верно. Главная цель "Физкультуры в музее" – заряд бодрости и хорошее настроение. По словам куратора проекта Анны Бордовской, останавливаться на стандартных разминках они не хотят, поэтому одно из следующих занятий будет посвящено фехтованию, а затем, вероятно, добавится и дэнс-аэробика.

Ирина Левкович