The Rolling Stones выпустят новый альбом впервые за десять лет

Британская рок-группа The Rolling Stones выпускает новый альбом впервые с 2005 года. Об этом сообщает The Guardian.

Продюсер группы Дон Уоз рассказал французской газете Le Figaro, что релиз намечен на декабрь, при этом видео в Twitter музыкантов подписано как COMING OCTOBER 6 ("Ожидается 6 октября"), так что сегодня, возможно, The Rolling Stones приготовит своим поклонникам еще один сюрприз.

Название альбома музыканты не уточнили. Известно, что в записи альбома принял участие музыкант Эрик Клэптон.

COMING OCTOBER 6 pic.twitter.com/c7XSocAIDK — The Rolling Stones (@RollingStones) 4 октября 2016 г.

