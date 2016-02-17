Пола Маккартни не пропустили на вечеринку "Грэмми"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Рок-музыкант сэр Пол Маккартни не смог попасть на вечеринку в честь награждения премией "Грэмми". Праздник был организован рэпером Tyga.

Маккартни два раза пытался пройти фейс-контроль, но успеха не принесла ни одна из попыток, сообщает МИА "Россия сегодня". Как позже написал Tyga на своей странице в Twitter, вход он не контролировал и не знал, что легендарный музыкант находится на улице. По словам рэп-исполнителя, причин для того, чтобы не пустить сэра Пола на вечеринку, попросту не было.

Кроме Маккартни, фейс-контроль не прошли обладатель премии 2014 года за лучший рок-альбом Beck и Тейлор Хокинс – барабанщик группы Foo Fighters.

После этого Маккартни отправился на вечеринку, организованную звукозаписывающим лейблом Republic Records.