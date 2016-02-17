Пола Маккартни не пропустили на вечеринку "Грэмми"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Рок-музыкант сэр Пол Маккартни не смог попасть на вечеринку в честь награждения премией "Грэмми". Праздник был организован рэпером Tyga.
Маккартни два раза пытался пройти фейс-контроль, но успеха не принесла ни одна из попыток, сообщает МИА "Россия сегодня". Как позже написал Tyga на своей странице в Twitter, вход он не контролировал и не знал, что легендарный музыкант находится на улице. По словам рэп-исполнителя, причин для того, чтобы не пустить сэра Пола на вечеринку, попросту не было.
Кроме Маккартни, фейс-контроль не прошли обладатель премии 2014 года за лучший рок-альбом Beck и Тейлор Хокинс – барабанщик группы Foo Fighters.
После этого Маккартни отправился на вечеринку, организованную звукозаписывающим лейблом Republic Records.
60 дисков музыканта имеют "золотой" статус, а общий тираж синглов превысил 100 миллионов.
Напомним, ко Дню святого Валентина Маккартни создал серию эмодзи для Skype. Он придумал десять движущихся под музыку смайлов, среди которых есть обнимающиеся змейки, совята, кокетливый банан или танцующая черепашка.