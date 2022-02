Битломан Станислав Богинский - о мифологии The Beatles

Станислав Богинский. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

16 января все битломаны отмечают Всемирный день The Beatles. Влияние "ливерпульской четверки" на мировую рок-музыку трудно переоценить. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.

Продавец магазина виниловых пластинок "Галерея винила" Станислав Богинский рассказал нам о The Beatles то, что знают только те, для кого The Beatles - это немножко больше, чем просто The Beatles.

Искусственный праздник

"На самом деле, праздник этот искусственный - в 2001 году ЮНЕСКО приняло за Всемирный день The Beatles дату основания Cavern Club в Ливерпуле, 16 января 1957. Но "битлы" были не первой группой, выступавшей в этих стенах. Они просто начали там карьеру, в Ливерпуле было много других новых групп.

До этого праздника в России отмечали дни рождения каждого из участников группы, даты смерти Харрисона и Леннона. Дело в том, что сложно однозначно определить дату основания The Beatles. Можно брать за основу день встречи Леннона и Маккартни. Когда Леннон уже играл в группе The Quarrymen, а Пол Маккартни пришел на их концерт и показал после него пару аккордов. Леннон решил взять его в группу, потому что тот играл лучше, чем он сам. Леннон играл на гитаре, как на банджо - пару аккордов на африканском инструментов Джону показала его мать. Маккартни играл намного лучше и знал слова популярных песен.

Еще один день, который можно считать днем рождения The Beatles - 1 января 1962 года, когда они впервые вживую играли в студии Decca. Их менеджер Брайн Эпштейн организовал прослушивание. В студии сидели дяди в строгих костюмах, и неопытные юнцы, которые тогда еще робели и тушевались, не произвели на них никакого впечатления. Резюме было такое: "Гитарная группа выходит из моды. Группа без драйва и куража. Не интересно". Потом человека по имени Дик Роу, который сказал эту знаменитую фразу, уволили. Есть запись этого прослушивания на пиратских дисках - официально она так и не была издана. Я бы считал днем рождением группы именно эту дату"

Битломания

"Коллекционирование пластинок The Beatles – удовольствие не из дешевых. Пластинки могут стоить от 500 рублей до 2500 долларов. До интернета, когда невозможно было что-то скачать, все было намного сложнее. Люди покупали западные журналы, делали вырезки из газет, фотоальбомы с фотками и вырезками. Много всего. Самодеятельная культура, такой DIY.

Сам я тоже вел что-то вроде дневника. Делал вырезки из журналов, наклеивал фотографии, которые удавалось достать. Более того, у The Beatles была компания Northern Songs, которая издавала их ноты и тексты. Мы переснимали ноты, учили аккорды. Если же не было нот, мы записывали все на слух, прямо с магнитофона. Прокручивали фразу, писали русскими буквами, еще их жуткий ливерпульский акцент… В общем на выходе получался тихий ужас. Некоторые до сих пор сходят с ума. У меня есть знакомый, который посетил порядка 20 шоу Пола Маккартни, включая не только Москву и Питер, но и многие страны мира"

Мифология The Beatles

"The Beatles сами придумывали о себе легенды. Например, знаете ли вы, откуда появилось слово "Beatles"? Леннон говорил, что это название им подсказал волшебник, прилетевший на ковре-самолете!

На самом деле, по одной из версий, они хотели назвать себя "Жуки" – Beetles. В то время многие слушали Бадди Холли, у которого была аккомпанирующая команда Crickets ("Сверчки"). Мол, если американцы – "Сверчки", мы будем "Жуками". Изменить одну букву придумал Леннон – Beatles напоминало о "бите" (ритм), игра слов. Вообще, какое-то время они назывались Silver Beatles, в том числе и на их выступлении 1 января 1962 года. До этого - Johnny & The Moondogs, а первоначально группа называлась The Quarryman - это был коллектив Джона Леннона и его приятелей.

Помню, была популярная легенда, что The Beatles побывали в России по пути из Дели в Лондон, приземлились в московском аэропорту и сыграли закрытый концерт. Якобы были даже очевидцы этого шоу. Но это, конечно, миф! Многие сочиняли такие сказки, что в 1960-е "битлы" или один из участников чуть ли не инкогнито приезжал в Москву как турист. Но все это легенды.

Одна из топовых тем, на которую любят поспорить битломаны - до сих пор до хрипоты спорят - кто лучше: Леннон или Маккартни? Кто из них лучший музыкант, кто внес больший вклад. Я, как и многие, считаю, что на первых порах руководил всем Леннон. Он был на пару лет старше, да и Маккартни пришел позже. Но они оба отлично дополняли друг друга. Маккартни левша, он играет не так, как все праворукие гитаристы. Они оба были самоучки, и чтобы показать друг другу аккорды, садились перед зеркалом. Примерно до 1966 года они были на равных правах, а после Леннон стал больше отходить в тень.

Причем до сих пор непонятно, кто из них что написал в песнях, но с одним уточнением. Когда Пол и Джон только начали писать совместные песни, они договорились между собой, что так как они работают вместе, – неважно кто сочинил, кто какой вклад внес – все свои сочинения они будут подписывать "Джон Леннон, Пол Маккартни". Даже поздние песни, в которых Леннон не принимал участия, подписаны именно так"

"Мясная обложка"

"Лично на меня самое большое впечатление произвел альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Даже не потому, что это чуть ли не первая полностью концептуальная пластинка в поп\рок музыке. Суть в том, что Маккартни придумал назвать все это "Ансамблем клуба одиноких сердец сержанта Пеппера", а для обложки музыканты пригласили знаменитостей. И мы в школе гадали, кто есть кто на ней. Здесь изображены и они сами из Музея восковых фигур мадам Тюссо, и Эдгар По, и Мэрилин Монро, и многие другие.

Также на обложке есть выложенная цветами гитара Пола Маккартни, и выглядит все вместе, как могила, у которой все эти знаменитости скорбят. Фишка в том, что в 1966 году был слух, что Маккартни умер, и его место занял двойник. Даже его нашивку на развороте расшифровывали как "Официально признан мертвым". Хотя это просто полицейский шеврон.

Что касается так называемой "Мясной обложки", пластинки Yesterday and Today, которая вышла в Америке в 1966 году... Вышла она в моно- и стереоформатах, это было обычно для тех лет. Через месяц-три после выхода обложка была запрещена по соображениям цензуры - на ней были изображены музыканты с куклами и кусками мяса. В те времена существовали очень жесткие цензурные требования к обложке, так как любой покупатель мог подать в суд и выиграть дело. До сих пор неизвестно, сколько было выпущено пластинок с этой обложкой.

После ее стали заклеивать другой обложкой, снимком того же фотографа Роберта Вайттекера. Просто поверх картона клеили тонкую бумагу. Получалось так, что оригинальное изображение Ринго Старра просвечивалось сквозь бумагу. Несколько лет назад запечатанная пластинка самого первого издания была продана за 40 тысяч долларов. Есть еще один ее вариант – с оригинальной отпаренной обложкой. У нас тут висит именно отпаренный вариант. А отличить это сможет, пожалуй, только профессиональный полиграфист. Получается, что главное здесь – цена обложки, пластинку можно и поменять. Были у The Beatles и такие обложки, которые не пошли в тираж. Их может быть во всем мире от двух до пяти копий.

С советскими изданиями намного проще. После Перестройки все издавалось миллионными тиражами. Одна из редких и дорогих версий – это двойник "Вкус меда" и A Hard Day’s Night – эти пластинки в начале были выпущены как одинарные. Был еще такой звукорежиссер Андрей Тропилло. За пластинками его фирмы "Антроп" тоже до сих пор охотятся многие. Он на свой страх и риск издавал пластинки Пола Маккартни или The Beatles"

The Beatles и СССР

"Конечно, в Советском Союзе The Beatles были под запретом. О них выходили разгромные статьи, осуждали практически все: от причесок до развязного поведения на сцене. Говорили, что это группа-однодневка, которая долго не продержится. Это была музыка, чуждая советскому человеку, но это не помешало впервые издать The Beatles на сборнике в 1968 году. Это была 10-дюймовка с песнями разных исполнителей – от Энди Уильямса до Элвиса Пресли. У the Beatles был трек "Girls". Где люди находили информацию? Слушали радио - "Голос Америки" или BBC. The Beatles были очень популярны, и в 1964 - 1965 годах их можно было вполне поймать по радио.

Существовала тусовка битломанов на ВДНХ, но я там не был ни разу. Люди обменивались записями, пластинками, кассетами, потом были видеозаписи. Существовали клубы под эгидой комсомола – комсомольские вечера, где на проекторе показывались фильмы The Beatles. Доставали их всеми правдами и неправдами. Все было уже с официального разрешения.

Поворот произошел в середине 1970-х, когда начали выпускать сорокапятки The Beatles. Причем на первых сорокапятках было написано "Вокально-инструментальный ансамбль "Англия". И все названия были на русском, например, "Любовь нельзя купить" (Can't Buy Me Love). Те, кто был в теме, понимали, что это The Beatles. Причем пластинки лишь назывались сорокапятками. На самом деле это были синглы - максимум туда входили три-четыре вещи.

Было много причин, почему не указывали название коллектива. По одной из версий, когда не указывается название группы, не надо было платить за авторские права. У нас есть одна компиляция, совершенно непонятная. Выпущена она в 1974 году. Вот, написано "Вокально-инструментальный ансамбль", песни "Помощь моего друга" и "Пенни Лейн", Джон Леннон, Пол Маккартни". На другой стороне "Когда мне 64" и "Любимая Рита". Тоже "Джон Леннон и Пол Маккартни". Такие сорокапятки, то есть синглы, выходили еще на гибких пластинках - они могли быть разного цвета - черными, зелеными, синими, красными.

Позже по ТВ начали показывать западные группы, вышли уже упоминавшиеся пластинки "Вкус меда" - сборник, составленный по лицензии, но принцип, по которому он составлен, непонятен. Ну, кроме того, что на нем были песни The Beatles 1963 и 1964 годов. И номерной альбом “Вечер трудного дня”.

Когда я учился в школе, был в классе восьмом, случайно в передаче "Документальный экран", которую вел Роберт Рождественский, показали кусок выступления The Beatles в Америке. Мы с ребятами обсуждали, кто и как видел – какой кусок, сколько секунд. Обсуждали очень долго. Это было чуть ли не одно из первых появлений The Beatles на советском телеэкране"

Спады и подъемы

"Я всегда своим приятелем рассказываю, что The Beatles утратили свою популярность в 1969 году, еще не распавшись. Именно тогда битломания сошла на нет - "битлы" были уже одними из многих.

Большой толчок популярности "битлов" дали переиздания альбомов в 1977 и 1978 годах. Вышла знаменитая синяя коробка с золотыми буквами, куда входили все пластинки, причем именно английские варианты. Американцы выпустили свой каталог, и по ранним пластинкам он не совпадал с английскими. У них были разные обложки и песни.

Первые взлеты продаж последовали, конечно же, после скорбных событий, таких как убийство Джона Леннона. После него все сразу вспомнили о "ливерпульской четверке" и снова начали скупать пластинки.

На первых CD, конечно же, вышли альбомы The Beatles! Это тоже дало гигантский толчок росту популярности группы.

Вообще, пластинки The Beatles востребованы всегда. Их покупают люди от 15 до 65 лет. Конечно же, на памятные даты, такие как дни рождения участников The Beatles или даты смерти, спрос больше.

А вообще, всегда приятно не только получать в подарок пластинку, но и дарить ее!"

Дмитрий Кокоулин, Владимир Яроцкий