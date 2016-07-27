В Мытищах жителям дома вернули почти 900 тысяч рублей переплаты за отопление

Фото: m24.ru

Жителям дома в Мытищах вернули почти 900 тысяч рублей переплаты за отопление, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Жалоба, связанная с оплатой коммунальных услуг, поступила от жителя дома на улице Семашко, дом 10, корпус 2. При проверке обращения инспекторы выявили нарушения порядка начисления платы.

Дом оборудован индивидуальным теплопунктом, в нем установлен общедомовой прибор учета тепла. Из-за этого товарищество собственников жилья (ТСЖ "Яузские зори" начисляло жителям плату по нормативу потребления, проводя раз в год корректировки платы с учетом показаний общедомового прибора учета).

Выяснилось, что проводя корректировки платы за тепловую энергию, полученную от жителей в 2013-2014 годы, ТСЖ не пересчитало плату за подогрев воды. За 2015 год корректировка не проводилась.

По предписанию Мосжилинспекции ТСЖ выполнило перерасчет. В результате жителям 201 квартиры возвращена переплата на сумму 864 тысяч 241 рублей.