Плата в 40 рублей за квадратный метр за капремонт в Москве завышена – депутат

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ставка в размере 40 рублей за квадратный метр за капитальный ремонт домов сильно завышена, считает глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

"Ставка должна быть сбалансирована. Ее должно хватить на обеспечение ремонта. Но она должна быть по силам московской семье. Предстоит серьезная работа. Пока не определено, будут ли вводиться эти платежи", – передает слова Орлова Агентство "Москва".

Кроме того, по его словам, необходимо будет предоставить льготы инвалидам и пенсионерам по уплате этого сбора.

Напомним, все субъекты России, кроме Москвы и Крыма, уже создали свои региональные системы капремонта многоквартирных домов. Собственники жилья в большинстве регионов ежемесячно отчисляют средства в специальные фонды, которые должны стать гарантией того, что все дома в том или ином городе будут отремонтированы.

А в столице капитальный ремонт выполняется за счет городского бюджета. Но эти субсидии не могут обеспечить всего объема работ, да и в самом законодательстве России оплата капитального ремонта возложена на собственников жилья.

Орлов отметил, что решение о сроке создания региональной системы должна принять Мосгордума, но окончательное решение будет принимать правительство Москвы.

По оценке специалистов, стоимость ремонтных работ, финансируемых за счет взносов жильцов, составляет не менее 7,5 тысяч рублей на квадратный метр. Это соответствует размеру взноса в 20 рублей на квадратный метр в месяц. С учетом затрат на утепление крыш, укрепление несущих конструкций, разработку проектной документации и строительный контроль размер вноса может составить до 25 рублей на квадратный метр.