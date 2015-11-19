Возгорание на московской ТЭЦ-23 ликвидировано

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На энергоблоке ТЭЦ-23 в Москве произошло возгорание, которое в настоящее время уже ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя "Мосэнерго".

"Сегодня на ТЭЦ-23, расположенной на востоке Москвы, произошло возгорание на разъеме сливного маслопровода энергоблока № 6. Возгорание было оперативно ликвидировано собственными силами персонала электростанции", – сказал представитель "Мосэнерго".

По его словам в результате аварии никто не пострадал. Также возгорание никак не повлияло на электро- и теплоснабжение потребителей. Сейчас выясняются причины возгорания.

Напомним, месяц назад на ТЭЦ-23, расположенной на Монтажной улице, произошел прорыв магистральной трубы. В результате аварии пострадали четыре человека, один из которых - охранник указанной ТЭЦ.