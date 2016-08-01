Российские олимпийцы пройдут очередную проверку на допинг

Российских олимпийцев проверят в третий раз

Международный олимпийский комитет учредил специальную комиссию, в состав которой вошли три представителя исполкома комитета. Комиссия должна будет в очередной раз изучить дела российских олимпийцев, которые получили разрешение на участие в Олимпиаде, и вынести окончательное решение.

По словам президента МОК Томаса Баха, возглавляемая им организация с самого начала хотела "прогнать" российских спортсменов через тройной фильтр, а учреждение спецкомиссии является как раз завершающим этапом этого процесса. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировала первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

"Воздействие на членов МОК продолжается со всех сторон, но это выглядит уже как издевательство над нашими спортсменами. Если судить по постам в социальных сетях ребят, которые находятся в олимпийской деревне, относятся к ним неуважительно", – рассказала Журова.

По мнению эксперта, у российских спортсменов сейчас огромная мотивация побеждать. Они проверены на допинг настолько серьезно, что никаких подозрений в их "чистоте" возникнуть не может. По этой причине, отметила Журова, в случае победы, их соперники будут подавлены морально.

24 июля Международный олимпийский комитет принял решение отдать международным спортивным федерациям окончательное право допускать или не допускать российских спортсменов к участию в Олимпиаде.

К участию в Олимпиаде в Рио не допущены сборные России по легкой и тяжелой атлетике. Летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.