Спасскую башню Кремля открыли после реконструкции

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Реставрационные работы Спасской башни московского Кремля полностью завершены. Строительные леса убраны. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО).

По информации пресс-службы, впервые за много лет был произведен комплексный ремонт и реставрация четырех циферблатов башенных курантов. Цифры и стрелки покрыли сусальным золотом.

Кроме того, в процессе реставрации были проведены исследования и ремонт рубиновых стекол звезды, венчающей Спасскую башню.

Спасская (бывшая Фроловская) башня - главная башня Московского Кремля. Была возведена для укрепления северо-восточной части Кремля на том месте, где в древности находились главные ворота Кремля. Башня построена в 1491 году итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари. Ворота Спасской башни были главным парадным въездом в Кремль, считались святыми и особенно почитались в народе: мужчины должны были проходить в них с непокрытой головой, а проезжать через Спасские ворота верхом запрещалось. Отсюда уходили на битву полки, здесь встречали царей и иностранных послов. Отметим, что куранты, которые появились на Кремле в 1767 году, последний раз реставрировались 15 лет назад.



Напомним, к демонтажу строительных конструкций специалисты приступили еще в начале апреля. Шквалистый ветер, который наблюдался в Москве, осложнил труд специалистов, но все работы продолжились согласно графику.



В начале декабря прошлого года Спасскую башню и Кремлевские куранты закрыли строительными лесами. Постройки попали во второй этап реставрационных работ.

На этом этапе отреставрировали кладку Спасской башни и ее украшения. В ходе реконструкции в рубиновую звезду на Спасской башне установили галогенные лампы. Менее ярко светить она не станет, но эта мера позволит сэкономить электроэнергию.

В новогоднюю ночь на Спасскую башню выводили световую проекцию и москвичи смогли услышать бой курантов. По словам экс-главы департамента СМИ и рекламы Владимира Черникова, при световой проекции применялись новые технологии инсталляции, которые москвичи уже видели в ходе фестиваля "Круг света" на Большом театре, МГУ им. Ломоносова и ВДНХ.