Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

22 декабря 2014, 19:52

Полузащитник "Спартака" Тино Коста продолжит карьеру в "Дженоа"

Спартак переходы футболисты Тино Коста

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Полузащитник "Спартака" Тино Коста продолжит карьеру в итальянском "Дженоа". "Красно-белые" достигли принципиальной договоренности с генуэзским клубом о переходе хавбека на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.

В договор аренды будет включен пункт о том, что у "Дженоа" будет право последующего выкупа 29-летнего аргентинского футболиста. Игрок уже прошел медосмотр в итальянском клубе.

Коста перешел в "Спартак" в 2013 году из испанской "Валенсии". В составе "красно-белых" хавбек провел 35 матчей, включая семь игр в нынешнем сезоне чемпионата России, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

Сайты по теме

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать