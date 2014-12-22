Полузащитник "Спартака" Тино Коста продолжит карьеру в "Дженоа"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Полузащитник "Спартака" Тино Коста продолжит карьеру в итальянском "Дженоа". "Красно-белые" достигли принципиальной договоренности с генуэзским клубом о переходе хавбека на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.

В договор аренды будет включен пункт о том, что у "Дженоа" будет право последующего выкупа 29-летнего аргентинского футболиста. Игрок уже прошел медосмотр в итальянском клубе.

Коста перешел в "Спартак" в 2013 году из испанской "Валенсии". В составе "красно-белых" хавбек провел 35 матчей, включая семь игр в нынешнем сезоне чемпионата России, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.